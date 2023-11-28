Под строительство семиэтажки в Пионерском разрешили вырубить 96 деревьев

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Под строительство семиэтажного дома рядом с Первым Шанхайским озером в Пионерском разрешили вырубить 96 деревьев. Порубочный билет, выданный компании «ПСК-Строй», опубликован на сайте администрации муниципалитета.

Под снос попадают ольха, алыча, яблоня, клен, береза, тополь, вяз и боярышник. Порубочный билет действует до 14 августа 2025 года. В документе указано, что проектом предусмотрено компенсационное озеленение. Подрядчик обязуется высадить 76 единиц зеленых насаждений.

Ранее сообщалось, что компания «ПСК-Строй» получила разрешение на строительство семиэтажного дома на улице Октябрьской в Пионерском. Проектом предусмотрено здание площадью 8849,4 кв. м.

По данным из Единого госреестра юрлиц, гендиректором фирмы является Леонид Павлишин, учредителями выступают Александр Столяр и Николай Кашляков. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий.

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