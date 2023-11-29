«Нет отчета — нет субсидии»: в мэрии рассказали о затянувшемся ремонте на Пугачева

В мэрии Калининграда рассказали о подробностях истории с затянувшейся реконструкцией тротуара и дворов четырех домов по улице Пугачева (накануне объект был исключен из программы «Формирование современной городской среды»). По словам главы администрации города Елены Дятловой, город к спору подрядчика и жильцов имеет лишь опосредованное отношение.



«Там сложная ситуация, — пояснила она. — Было выездное совещание с Рольбиновым Александром Семеновичем две недели назад. Администрация там не является заказчиком. Заказчиками являются жители, которые работают через управляющую компанию. УК самостоятельно выбирает подрядчика на конкурсной основе и осуществляет технический надзор».

Как добавил председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов, проекты на 4 двора и на муниципальный тротуар включены в общий контракт. Он пояснил, что город является техническим заказчиком лишь по тротуару, и «ни к каким больше процессам город не имел отношения». Всем остальным, по словам чиновника, занимается управляющая компания.

«У нас есть соглашение, согласно которому по отчетным документам предоставляется субсидия по уже выполненным работам. В настоящий момент ни одного документа в администрацию не представлено. Соответственно, расходование бюджетных средств на этот объект нулевое. Нет отчетных документов — нет субсидии», — добавил Борисов.

Елена Дятлова к словам подчиненного добавила, что жителям с управляющей компанией необходимо будет разбираться в сложившейся ситуации самостоятельно.

«Нет там общей позиции даже у домов, — рассказала Дятлова. — Часть согласна с теми видами работ, которые выполнены, а жителей других домов это не устраивает. В этой ситуации нужно определяться, либо предоставлять документы нам для предоставления субсидии, либо идти на расторжение контракта».

Напомним, что ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о проблемах, с которыми столкнулись жители улицы Пугачева. По их словам, ремонта и выделения субсидии жильцы добивались более 6 лет.