Количество грузовиков в очереди на въезде в Литву превысило 200

По состоянию на 9:00 среды, 29 ноября, в очереди на въезде в Литву скопилось 190 большегрузов. Еще 26 транспортных средств находятся на нейтральной полосе. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.



По данным ведомства, за сутки на въезд в Россию оформили 101 грузовик, на выезд в Литву — 70. Как сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, отставание от зарезервированного времени в электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» составляет 92 часа.