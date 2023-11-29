Количество грузовиков в очереди на въезде в Литву превысило 200

По состоянию на 9:00 среды, 29 ноября, в очереди на въезде в Литву скопилось 190 большегрузов. Еще 26 транспортных средств находятся на нейтральной полосе. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
По данным ведомства, за сутки на въезд в Россию оформили 101 грузовик, на выезд в Литву — 70. Как сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, отставание от зарезервированного времени в электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» составляет 92 часа.Ранее в Минтрансе РФ заявили, что пропуск грузовиков из Калининградской области в Литву снизился в 2,5 раза. В ведомстве утверждают, что оформление машин с 25 ноября замедлено литовской стороной. В Росгранстрое заверяют, что система электронной очереди работает в штатном режиме.