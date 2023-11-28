Минтранс: пропуск грузовиков из Калининградской области в Литву снизился в 2,5 раза

Пропуск большегрузов из Калининградской области в Литву снижен в 2,5 раза — до 60 грузовиков в сутки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минтранса РФ. В ведомстве утверждают, что оформление машин замедлено литовской стороной. По данным министерства, республика «существенно снизила» пропускную способность пункта «Кибартай» с 25 ноября.



«В нормальном режиме пропуска емкость электронной очереди в МАПП Чернышевское составляет 168 авто в сутки или семь грузовых транспортных средств в час (пять мест в час можно забронировать на сайте и два в терминале самообслуживания). При этом практика показала, что в период с 24 октября по 24 ноября в среднем в Чернышевском границу пересекало 130 авто в сутки. То есть предложение по количеству мест превышало спрос», — отметили в Минтрансе.

Сейчас отставание от зарезервированного времени в электронной очереди в Чернышевском превышает трое суток. В Росгранстрое утверждают, что система работает в штатном режиме. «Однако, чтобы пропустить скопившийся транспорт и не создавать условий для увеличения очереди принято решение о сокращении количества доступных для бронирования слотов в электронной системе до нормализации ситуации», — добавили в министерстве.