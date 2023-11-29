Проект создания охранных зон у Железнодорожных ворот прошел историко-культурную экспертизу

Проект создания охранных зон Железнодорожных ворот в Калининграде прошел историко-культурную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте госохраны памятников в среду, 29 ноября.



Создание охранных зон предполагает наложение ряда ограничений при эксплуатации зданий и прилегающих территорий. Так, например, рядом с Железнодорожными воротами нельзя будет возводить капитальные постройки, устанавливать рекламные баннеры или телевизионные вышки, совершать самовольную посадку и вырубку деревьев, хранить взрывчатые и пожароопасные вещества. Запрещено также будет возводить наземные и воздушные коммуникации, при этом желательно уже имеющиеся провода спрятать под землю при условии обязательной рекультивации территории после ремонта. У ворот нельзя будет устанавливать капитальные заборы, но можно ставить кованые ограждения, при том условии, что они смогут обеспечить хорошую видимость объекта культурного наследия.

Напомним, с 2017 по 2022 год в здании ворот располагался планетарий им. Фридриха Бесселя. После его закрытия в здании открылся центр волонтерского движения «Хранители руин».

Как сообщает сайт «Пруссия 39», Железнодорожные ворота были построены в 1866-1869 году по проекту Людвига фон Астера. После ликвидации оборонительного вала в черте города через ворота проложили железную дорогу, ныне демонтированную.