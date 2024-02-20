Деньги были: вместо школы в Большом Исаково строят две другие школы

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Правительство Калининградской области отдало деньги, предусмотренные на строительство школы в пос. Большое Исаково Гурьевского округа, на возведение двух других учебных заведений — на ул. Мира в Калининграде и реконструкцию школы в Светлогорске. Эта информация содержится в протоколе заседания комиссии министерства финансов региона от 23 октября 2023 года. Причина — опасения потерять федеральное финансирование. При этом губернатор Антон Алиханов сказал, что денег на школу в Большом Исаково нет. Контракты на строительство двух новых школ отдали подрядчикам без торгов.



Протокол комиссии, которая рассматривала вопросы, связанные с изменением существенных условий контракта и осуществления закупки у единственного поставщика, «Новому Калининграду» предоставила пресс-служба правительства области в ответ на информационный запрос. Документ, датированный 29 ноября 2023 года, обосновывает решение заключить контракт на строительство школы на ул. Мира в Калининграде у единственного поставщика.

В нем говорится, что в рамках госпрограммы «Развитие образования» предусмотрено строительство нового корпуса «Школы будущего» на 1 000 мест по ул. Анны Бариновой, д. 1 с объемом финансирования из федерального бюджета 707,2 млн рублей (в 2023 году — 94 ,5 млн рублей, в 2024 году — 612.7 мли рублей). Ранее стоимость нового корпуса «Школы будущего» в Большом Исаково на 1000 мест оценивалась в 1,31 млрд руб. Власти также сообщали о выделении на эту стройку средств федерального бюджета. Завершить ее планировали до 31 декабря 2024 года.

Как отмечается в протоколе, согласно «дорожной карте» от 23 марта 2023 года положительное заключение госэкспертизы по проекту строительства нового корпуса «Школы будущего» должно было быть получено до 30 августа 2023 года, заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ — до 31 августа 2023 года.

Однако, как отмечается в протоколе, выход проектной документации с экспертизы прогнозировался не ранее декабря прошлого года. Поэтому министерство образования Калининградской области 27 сентября 2023 года направило в Министерство просвещения РФ обращение «о замене объекта строительство корпуса „Школы будущего“ на 1 000 мест на строительство двух школ с меньшей мощностью — нового корпуса общеобразовательной школы №№ 11 по ул. Мира в г. Калининграде на 630 мест и реконструкцию МАОУ СОШ № 1 в городе Светлогорске на 624 места».



Предельный срок исполнения контракта — до 1 ноября 2024 года. «Незаключение контракта на выполнение работ по строительству объекта в кратчайшие сроки может повлечь срыв ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки и отзыв федеральных средств, — отмечается в протоколе. — Проведение стандартной конкурентной процедуры по закупке занимает около двух месяцев и не позволяет приступить к работам на объекте в максимально быстрые сроки». Таким образом, подрядчики обеих школ были определены без торгов, контракты заключены с единственными поставщиками.

В пресс-службе администрации Калининграда сообщили, что строительством нового корпуса общеобразовательной школы № 11 по ул. Мира в г. Калининграде занимается ООО «Риттал-Калининград», контракт с которым был заключен 20 ноября 2023 года. Цена контракта составляет 922,890 млн рублей. Срок завершения строительно-монтажных работ — 01 ноября 2024. Школу в Светлогорске строит ООО «Ре Строй». Как сообщили в администрации Светлогорского округа, контракт с единственным поставщиком был заключен 31 октября 2023 года.

Напомним, губернатор Антон Алиханов во время прямой линии 29 ноября 2023 года сообщил, что средства на строительство второго корпуса «Школы будущего» в поселке Большое Исаково не заложены. Он говорил, что школа предусмотрена генеральным планом Гурьевского округа, и вопрос о выделении средств обсуждался с министром просвещения РФ Сергеем Сергеевичем Кравцовым. При этом глава региона отмечал — власти осознают, что из-за нехватки школы в поселке складывается «достаточно напряженная обстановка».



«В эту школу ходит много детей практически со всех прилегающих поселков, не только из Исаково, поэтому она там совершенно точно нужна, и мы каким-то образом найдем способ, как ее профинансировать и построить. Либо через федеральный центр, либо самостоятельно, но, к сожалению, пока средства в бюджет не заложены, работу ведем», — сказал губернатор 29 ноября.

Напомним также, в мае 2021 года стало известно о намерении застройщиков возвести в Большом Исаково новые многоэтажки. Грядущая стройка подняла волну негатива, так как местные жители жаловались на транспортные проблемы, отсутствие мест в детских садах и школе. В ноябре 2021 года жители подали в суд на областное правительство и потребовали уменьшить в Генплане жилую зону. Суд в феврале 2022 года пояснил, что довод жителей о необходимости строительства объектов социальной инфраструктуры не может послужить основанием для изменения Генплана Гурьевского района.

В феврале 2024 года администрация Гурьевска на странице губернатора Антона Алиханова сообщилао том, что в первую очередь школы строятся там, где остро стоит вопрос с местами: «В этом году начали строить в Луговом, Гурьевске, после Васильково и Большом Исаково».



Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград