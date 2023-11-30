Алиханов предложил создать нацпарк вокруг Большого Мохового болота вместо Роминтской пущи

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Губернатор Антон Алиханов заявил, что выступает против создания национального парка на территории Роминтской пущи. В качестве одного из альтернативных решений рассматривается придание такого статуса территории вокруг Большого Мохового болота в Славском районе. Об этом глава региона сообщил во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в среду, 29 ноября.

По его словам, территория вокруг Большого Мохового болота — тоже «уникальное место, очень интересное». «Я поручение соответствующее давал, министерство должно подготовить обращение. Может быть, мы даже уже направили в адрес Минприроды это предложение. То есть нам, честно говоря, не хотелось бы себе рождать какие-то проблемы через создание национального парка на Виштынце», — пояснил Алиханов.

Он отметил, что в качестве еще одной альтернативы рассматривается исключение из границ планируемого нацпарка в Роминтской пуще сельскохозяйственных территорий. «Ну это, собственно говоря, и на Куршской косе происходит. То есть у нас территория поселков не находится внутри, по сути, национального парка и управляется муниципалитетом. Здесь, понятно, то же самое должно произойти. Никакого усложнения жизни не должно произойти ни для жителей поселков, ни для тех, кто занимается сельхоздеятельностью рядом или на территории этого парка», — сказал Алиханов.

В марте сообщалось, что областные власти решили не согласовывать проект создания нацпарка «Виштынецкий», поскольку он вызвал много вопросов у чиновников. В начале ноября министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин пояснял в комментарии «Новому Калининграду», что в регионе есть территории, более достойные статуса нацпарка. Он также отметил, что природный парк «Виштынецкий» начиная с 2017 года «является зоной особого контроля». Вместе с тем федеральное Минприроды продолжает работу по созданию нацпарка на территории Роминтской пущи.

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