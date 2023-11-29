Власти Калининграда заказывают павильоны со светодиодными экранами за 3,2 млн рублей (фото)

Власти Калининграда продолжают расходовать средства целевого федерального гранта в рамках проекта по реализации туристического кода центра города. Очередная запланированная покупка — павильоны со светодиодными экранами за 3,2 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, власти намерены приобрести два павильона стоимостью порядка 1,6 млн рублей каждый. Объекты хотят разместить в районе сквера 70-летия Калининградской области на ул. Краснооктябрьской, 9А. Длина и ширина конструкций — 2,5 метра, высота — 2,4. Каждый павильон должен быть оснащён светодиодным экраном высотой и шириной порядка 1,9 метра с функцией отображения местного времени, прогноза погоды, расписания общественного транспорта и вывода экстренной информации. Данные должны отображаться одновременно с трансляцией видеороликов. Судя по визуализации, размещённой в проектной документации, сам павильон может быть использован в качестве сувенирной лавки.

Заявки на участие в торгах принимаются до 5 декабря. Итоги аукциона подведут 7 декабря. Подрядчику предстоит доставить, смонтировать и установить павильоны по указанному адресу в срок до 21 декабря.

С целью информирования туристов и жителей города власти также заказывают аудио- и видеогид общей стоимостью порядка 6,9 млн рублей.