В 2024 году в регионе хотят резко увеличить число зарядных станций для электромобилей

В Калининградской области за год намерены почти вдвое увеличить количество зарядных станция для электромобилей. Об этом сообщил во время бизнес-миссии, организованной Агентством стратегических инициатив в Калининграде вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов (запись его выступления «Новому Калининграду» предоставили в пресс-службе правительства).



По словам Рольбинова, сейчас в регионе насчитывается 306 электромобилей. «На сегодняшний день у нас порядка 26 зарядных станций, из них 15 — это те, которые были реализованы „Янтарьэнерго“ и 11 — у нас есть еще оператор, частная компания, которая тоже заинтересована и реализует это. В этом году мы запускаем дополнительно еще 6 станций зарядных, 4 уже запустили и 2 до конца года мы это сделаем», — сообщил он. В будущем году в регионе должно появиться 22 новых станции, а до 2030 года — дополнительно 100 станций в Калининграде и 50 — за его пределами.

«[Калининградская] область очень интересна в смысле реализации пилотных проектов [для развития сети зарядных станций] и отработки, потому что основная проблема — это сколько автомобиль может проехать на одной зарядке. В данном случае у нас область, самая большая протяженность — это порядка 205 км, этого, собственного говоря, достаточно», — отметил чиновник.