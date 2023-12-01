Алиханов подписал закон об абортах в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал региональный закон о запрете склонения к абортам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

«Калининградская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности», — говорится в тексте документа.

Также там отмечается, что под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, иным способом».

Склонением к аборту, как указано в законе, не является информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний к аборту. Нарушение закона влечет за собой административную ответственность. 

Депутаты регионального Заксобрания 22 ноября приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области». Его авторами стали представители партии «Единая Россия». В пояснительной записке указывается, что новый закон должен способствовать «возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций». За его нарушение предусмотрена административная ответственность.

Местные активистки планировали провести митинг против закона о склонении к абортам, однако власти Калининграда им отказали, сославшись на необходимость организации медицинской помощи и санитарного обслуживания при проведении публичных мероприятий. Инициативная группа планирует снова подать заявку, предусмотрев все требования городской администрации.

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