«Просто какое-то безумие»: депутаты региона поддержали закон об абортах, но не единогласно

Депутаты регионального заксобрания приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области» на заседании в среду, 22 ноября.



Один из троих проголосовавших против депутат Максим Буланов заявил, что считает инициативу вмешательством в личную жизнь. «Прерывание беременности — это дело исключительно мужчины и женщины, если это семейная пара. Давление на женщину — это вопрос этики и морали. <...> Если мы говорим про демографию, то основные причины демографического снижения — это катастрофический уровень жизни, низкий уровень жизни. И вот такой метод кнута применять, на мой взгляд, — просто какое-то безумие», — отметил депутат.

Авторами законопроекта выступили восемь представителей партии «Единая Россия»: спикер Андрей Кропоткин, его заместители Лариса Швалкене и Валерий Ланин, депутаты Нина Федорова, Ольга Краснова, Дмитрий Киселев, Вадим Снигирев и Александр Никулин.

В 1 статье документа указано, что «Калининградская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирования эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности».

В пояснительной записке указано, что закон должен способствовать «возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций». Нарушение законопроекта предполагает «административную ответственность в соответствии с законодательством Калининградской области».