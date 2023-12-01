Власти Калининграда не согласовали митинг против запрета абортов

Администрация Калининграда отказала в проведении митинга против закона о запрете склонения к абортам. Собрание планировали провести 9 декабря на площади Победы, сообщили «Новому Калининграду» активистки.

Около 20 человек хотели выйти с плакатами «Право выбора — за беременной», «Рожать или не рожать — мне решать», «Оставьте беременных и гинекологов в покое», «Моя жизнь — мое решение», «Не правительству решать, где и когда мне рожать», «Информирование ≠ склонение», «Женщина — не инкубатор», «Нежеланные дети оказываются в интернатах и мусорках», «Не заставляйте нас рожать нежеланных детей».

В ответе городских властей инициативной группе (документ есть в распоряжении «Нового Калининграда») отмечается, что проведение митинга не может быть согласовано из-за требований к организации медицинской помощи и санитарного обслуживания при проведении публичных мероприятий.

При этом активистки отмечают, что продолжительность мероприятия (два часа) не предусматривает санитарного обслуживания. «Собрание будет проходить мирно без необходимости организации медицинской помощи, звукоусиливающие технические средства использоваться не будут», — говорится в заявке (документ также есть в распоряжении редакции). Инициативная группа планирует снова подать заявку, предусмотрев все требования городских властей.

Напомним, депутаты регионального Заксобрания 22 ноября приняли закон «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области». Его авторами стали представители партии «Единая Россия». В пояснительной записке указывается, что новый закон должен способствовать «возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций». За его нарушение предусмотрена административная ответственность.



Ранее председатель Заксобрания Андрей Кропоткин сообщил в своем телеграм-канале, что в Калининградской области намерены разработать меры по запрету абортов в частных клиниках.