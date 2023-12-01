В России выявили около 30 тыс. случаев ВИЧ за полгода

За первые шесть месяцев 2023 года в России выявили около 30 тысяч новых случаев ВИЧ. За тот же период 15 тысяч инфицированных скончались от вируса и по другим причинам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

«Эти цифры довольно неприятные, ситуация остается достаточно серьезной», — считает специалист. Согласно его данным средний возраст умерших от ВИЧ в России составляет 37-43 года. Как отметил Покровский, по информации на июнь 2023 года, всего в России проживает почти 1 млн 189 тыс. людей с ВИЧ-инфекцией.

В Калининградской области в 2022 году выявили 436 новых случаев ВИЧ. Это больше, чем годом ранее, когда подтвердилось 393 случая, сообщал ранее Калининградстат.

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