Калининградских водителей предупреждают о снежных заносах на дорогах

Из-за снежных зарядов в области возникла неблагоприятная обстановка на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.



«Снежные заряды в данный момент наблюдаются на западе области и усилятся в течение дня — в Калининграде и по всей западной части региона также вероятно потепление до 0...+2°С, поэтому высока вероятность налипания мокрого снега/снежных заносов и наката на дороге. В центральной, восточной и северной части области заряды снега при слабой минусовой и околонулевой температуре ожидаются во второй половине дня и вечером», — написано в публикации.

В инспекции рекомендуют водителям быть особенно бдительными в сложных погодных условиях. Пешеходами советуют быть осторожными во время перехода дороги.

Из-за похолодания, начавшегося в конце ноября, на дорогах области часто появляется накат и гололедица. Из-за снегопадов в аэропорту «Храброво» не исключают вероятности задержки рейсов.