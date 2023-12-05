Из-за вирусов в школах региона приостанавливаются занятия, закрыт детсад

В Калининградской области отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За прошлую неделю зарегистрировано 6108 случаев, это на 16% больше, чем неделей ранее. Самый большой рост зафиксирован среди детей от 0 до 2 и от 3 до 6 лет. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



В связи с различными заболеваниями у детей временно приостановлены занятия в двух классах двух школ (в Калининграде и Черняховске), пяти группах в трех детских садах Городского округа. Также до 6 декабря полностью закрыт детский сад в пос. Васильково Гурьевского ГО.

Коронавирусная инфекция за неделю выявлена у 598 человек, в том числе у 66 детей. В 98,7% случаях ковид протекает в виде респираторной инфекции без поражения лёгких.