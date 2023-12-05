«Частник ставил цену, демпингуя»: в регионе заключено только 2% новых «газовых» договоров

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Заявки на заключение договоров с ООО «Калининградгазификация» на обслуживание газового оборудования на сегодняшний день подали только порядка 11% жителей области. Об этом шла речь на оперативном совещании областного правительства во вторник, 5 декабря.

Всего в регионе зарегистрировано более 398 тыс. лицевых счетов для оплаты техобслуживания газового оборудования. Заявки на заключение договоров с «Калининградгазификацией» направили менее 45 тыс. человек. Заключено около 7 тыс договоров, что составляет порядка 2% от общего числа абонентов.

Многих, как было отмечено на совещании, останавливают новые расценки. «Разница в цене <...> она исключительно потому, что просто частник ставил себе вот такую цену, демпингуя и пытаясь занять какую-то долю рынка, — отметил в разговоре с журналистами губернатор Антон Алиханов, — Мы с вами понимаем, что законодательство федеральное изменилось ровно потому, что очень часто частные „лавочки“, по-другому не назовёшь, просто фальсифицировали документы, подписывали, ничего не осматривая, не обслуживая и не проверяя. И это приводило к трагическим последствиям в лучшем случае с порчей имущества, в худшем случае — с гибелью людей».

Также на совещании отмечалось, что часть собственников останавливают большие очереди в офисе «Калининградгазификации». Для ускорения работы по заключению договоров к ней подключили МФЦ Калининграда и Гурьевска. Также по-прежнему актуальна возможность подать документы и отправить подписанный договор онлайн.

Времени на подачу заявлений у собственников осталось менее месяца. Договоры с «Калининградгазификацией» должны быть заключены до 1 января 2024 года. Затем, как заявляют в компании, в течение одного-двух месяцев они будут вынуждены начать отключать от газоснабжения подъезды домов, в которых зарегистрированы

собственники, не имеющие договоров на обслуживание газового оборудования.

Областные власти при этом обратились к федеральным с просьбой отсрочить вступление в силу новой нормы. «Мы уже такое обращение в адрес минстроя сделали — перенести этот срок на июль. Но пойдут ли они нам навстречу, я совсем в этом не уверен, поэтому всем желаю не расслабляться», — сказал журналистам после оперативного совещания 5 декабря Алиханов.

Как сообщалось ранее, исключительным правом на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с 2024 года в каждом регионе наделяется газораспределительная организация. В Калининградской области это «Калининградгазификация». Остальные компании имеют право обслуживать дома по ранее заключенным договорам до конца 2023 года.

Как поясняли в «Калининградгазификации», обязательному обслуживанию подлежат газовые котлы, плиты, проточные водонагреватели, газовые счетчики, системы контроля загазованности.

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