В Калининграде детей военных, принимающих участие в СВО, не обеспечили бесплатным питанием

В Калининграде детей военных, принимающих участие в СВО, не обеспечили бесплатным питанием
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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В Калининграде дети военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, не обеспечены бесплатным питанием. На этот факт внимание «Нового Калининграда» обратили некоторые родители, которые сослались на комментарий пресс-службы регионального минобра, сообщающий, что такая льгота есть в Балтийске. В частности, в комментарии говорится, что «питаться бесплатно могут дети, чьи отцы или отчимы, которые усыновили ребенка, или опекуны находятся в зоне специальной военной операции».

Отметим, что после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что вопрос по поводу обеспечения школьников, чьи родители принимают участие в СВО, «должен быть задан правительству Калининградской области».

«Субсидии не было. В случае ее выделения все будет обеспечено», — заявила Дятлова.

При этом пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков сообщал «Новому Калининграду», что данная льгота все-таки относится к муниципальным полномочиям.

«Они самостоятельно принимают решение», — добавил Лысков.

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