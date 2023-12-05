Алиханов о жалобах жителей Советска на вонь от свалки: «Занимаемся этим вопросом»

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Региональные власти занимаются проблемой, возникшей у жителей Советска в связи с возросшим объемом отходов, которые вывозят на полигон в районе поселка Барсуковка Неманского округа. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в разговоре с журналистами после оперативного совещания в областном правительстве во вторник, 5 декабря.

«О проблеме знаю, мне писали жители. Мы ею занимаемся, конечно, должны будем решить, чтобы жители Советска не страдали», — прокомментировал Алиханов. Какие конкретно будут приняты меры и в какие сроки, он не уточнил. «Мы занимаемся этим вопросом. Когда будет конкретика, мы до вас доведем», — пояснил губернатор представителям СМИ.

Ранее подписчики из Советска пожаловались губернатору в соцсети «ВКонтакте» на вонь в городе от мусорной свалки в Барсуковке. В областном минприроды в ответ сообщили, что из-за закрытия полигонов вблизи поселков Круглово и Ельняки с 1 июля «кратно возрос поток бытовых и промышленных отходов на два оставшихся полигона».

«По принятой территориальной схеме после закрытия полигона в Круглово отходы отправляют в район Барсуковки. Каждые три месяца проводим лабораторный контроль загрязнения воздуха в этом месте», — уточнили в ведомстве. Как утверждают в министерстве, превышения фоновых показателей загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

Областные власти объявили о закрытии мусорных полигонов возле поселков Ельняки Гвардейского округа и Круглово Зеленоградского округа в июне. При этом в октябре в Ельняках произошел очередной пожар. Росприроднадзор впоследствии сообщил, что обратился в суд и попросил прекратить деятельность свалки «в связи с небезопасной эксплуатацией».


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