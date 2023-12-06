Алиханов планирует привлечь в регион 1000 репатриантов в 2024 году

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Областные власти планируют привлечь в регион около 1000 человек репатриантов из ближайших стран в 2024 году. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов во время заседания правительства в среду, 5 декабря.

«Мы собирались по поводу, значит, возврата наших бывших соотечественников, с учетом указов президента по репатриации. У нас появились новые возможности, там нет федеральных поддержек каких-то, но они нам и не нужны. Мы собираемся самостоятельно, там 250 семей с детьми где-то, мы себе план поставили. Это где-то около 1000 человек», — сообщил глава региона.

Губернатор заявил, что для бывших сограждан необходимо разработать меры поддержки, благодаря которым им не придется долго искать работу.

Антон Алиханов ранее заявил, что готов выделить из резервного фонда 100 млн рублей на репатриантов. По его словам, власти региона получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики». В ноябре губернатор говорил о необходимости введения «карты русского», документа, который позволил бы русским жителям зарубежных стран по упрощенной схеме приезжать в РФ, благодаря чему можно будет привлекать релокантов в качестве трудовых мигрантов. По его мнению, таким образом в страну можно привлечь до 1 млн бывших соотечественников.

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