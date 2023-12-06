На светящиеся украшения для Центрального парка выделяют 2,6 млн рублей

Для оформления Центрального парка культуры и отдыха в Калининграде к Новому году заказывают светящиеся украшения. Дирекция ландшафтных парков объявила запрос котировок, установив начальную цену в сумме 2,6 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджетного учреждения.



Согласно техзаданию, украсить планируют арку и столбы входной группы, а также расположенные поблизости деревья. Рядом с главной елкой парка требуется установить светящуюся подарочную коробку. У фонтана должны разместить шар со светодиодной нитью и композицию в виде оленей с санями.

Поставщика определят 13 декабря. Он должен будет смонтировать и подключить украшения к электропитанию до 20 декабря.

Ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что к Новому году в центре города установят ели в кадках. Деревья решили разместить на площади Победы, на улице Баранова и на Верхнем озере. Впоследствии ели обещают высадить в скверах.