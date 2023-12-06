Горвласти выделяют 650 тыс. рублей на организацию новогодней ярмарки

Власти Калининграда ищут организатора для традиционной новогодней ярмарки в сквере у памятника «Мать — Россия». На эти цели выделено 650 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Согласно техническому заданию, ярмарку планируют провести с 22 декабря по 8 января. Подрядчик должен будет предоставить 16 торговых домиков с полом и внутренним освещением, разместить не менее двух фудтраков, детский аттракцион и фотозону, обеспечить бесперебойную работу электрооборудования, праздничного освещения и музыкального сопровождения ярмарки, а также уборку территории и охрану расположенных на ней объектов.

Планируется, что участие в мероприятии примут не менее 50 местных ремесленников. Торговые места для них организатор предоставляет бесплатно. Ассортимент ярмарки должен состоять из изделий ручной работы, в том числе народных художественных промыслов и ремёсел. Это может быть лоскутное шитьё, керамика, резьба по дереву и янтарю, кружевоплетение, валяние и т.д. При наличии документов, подтверждающих безопасность продукции, допускается реализация в упаковке с указанием даты изготовления кондитерских изделий ручной работы и травяных напитков. Запрещается продажа алкогольных напитков, кондитерских изделий и выпечки ручной работы с кремом, творогом, мясным и рыбным фаршем. В одном торговом домике могут быть представлены работы нескольких мастеров. Не допускается размещение одного направления (одинакового ассортимента реализуемых товаров) в двух и более павильонах.

Культурная программа ярмарки должна включать приветствие посетителей Дедом Морозом и Снегурочкой, не менее двух благотворительных акций, а также мастер-классы (не менее 12). По окончании ярмарки исполнитель должен предоставить отчёт с итогами её проведения и фотографиями.

Заявки на участие в торгах принимаются до 12 декабря. Итоги аукциона подведут 14 декабря.

Власти Калининграда отменили закупку 16 торговых павильонов, в том числе оснащённых светодиодными экранами, за 13 млн рублей. Оборудование планировали бесплатно сдавать в аренду ремесленникам во время проведения городских ярмарок.