Цену на видеогид по Калининграду удалось снизить на торгах более чем на полмиллиона рублей

Начальная цена на изготовление информационного видеогида по Калининграду была снижена на торгах на 522 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Всего на участие в торгах было подано две заявки. Обе соответствовали требованиям заказчика. Победителем был признан претендент, предложивший минимальную цену — порядка 4 млн рублей. Название компании в документации не указано.

Начальная цена контракта составляла около 4,5 млн рублей. Подрядчику предстоит изготовить 56 видеороликов для информирования жителей города и туристов. Девять из них должны быть посвящены городским пространствам и интересным местам, включая районы Амалиенау и Ратсхоф, городские парки и Верхнее озеро. Отдельный материал планируют посвятить вечернему Калининграду. Ещё 47 видео расскажут о достопримечательностях: фортах, бастионах, кирхах и других исторических зданиях. Согласно техническому заданию, продолжительность каждого видеоролика должна составлять не менее 45 секунд, содержать закадровый текст, музыкальное оформление и графику. При их подготовке должны использоваться историческая кинохроника и фотографии, авторское описание и оригинальные видеозаписи, снятые с использованием современного оборудования, в том числе квадрокоптера. При озвучке роликов запрещается использование цифровых дикторов и нейросетей. Каждый материал должен быть изготовлен в двух форматах: для видеоэкранов и лайтбоксов.

Работы запланированы в рамках проекта по реализации туристического кода центра города. Заказчик — МБУ «Управление капитального строительства». Изготовление видеогида планируют завершить до конца года.