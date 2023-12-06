Цену на видеогид по Калининграду удалось снизить на торгах более чем на полмиллиона рублей

Все новости по теме: Туризм

Начальная цена на изготовление информационного видеогида по Калининграду была снижена на торгах на 522 тыс. рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Всего на участие в торгах было подано две заявки. Обе соответствовали требованиям заказчика. Победителем был признан претендент, предложивший минимальную цену — порядка 4 млн рублей. Название компании в документации не указано.

Начальная цена контракта составляла около 4,5 млн рублей. Подрядчику предстоит изготовить 56 видеороликов для информирования жителей города и туристов. Девять из них должны быть посвящены городским пространствам и интересным местам, включая районы Амалиенау и Ратсхоф, городские парки и Верхнее озеро. Отдельный материал планируют посвятить вечернему Калининграду. Ещё 47 видео расскажут о достопримечательностях: фортах, бастионах, кирхах и других исторических зданиях. Согласно техническому заданию, продолжительность каждого видеоролика должна составлять не менее 45 секунд, содержать закадровый текст, музыкальное оформление и графику. При их подготовке должны использоваться историческая кинохроника и фотографии, авторское описание и оригинальные видеозаписи, снятые с использованием современного оборудования, в том числе квадрокоптера. При озвучке роликов запрещается использование цифровых дикторов и нейросетей. Каждый материал должен быть изготовлен в двух форматах: для видеоэкранов и лайтбоксов.

Работы запланированы в рамках проекта по реализации туристического кода центра города. Заказчик — МБУ «Управление капитального строительства». Изготовление видеогида планируют завершить до конца года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter