Под создание заказника в Суздальском лесу изымают 11 земельных участков

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В связи с созданием государственного природного заказника «Суздальский парк» в Калининграде изымают 11 земельных участков и расположенные на них объекты. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов, документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о десяти существующих участках на улице Стрелецкой и одном, запланированном к образованию там же. Согласно постановлению, на нескольких землях расположены гараж и стрельбище с сопутствующими объектами. Под изъятие попадают участки с кадастровыми номерами: 39:15:132801:2, 39:15:132801:45, 39:15:132801:46, 39:15:132801:228, 39:15:132801:230, 39:15:132801:275, 39:15:132801:1714, 39:15:132801:1715, 39:15:132801:1716, 39:15:132801:1717 и пока не образованный 39:15:132801:223:ЗУ1. Общая площадь земель составляет около 8,9 га.

Областному агентству по имуществу поручено в течение десяти дней с момента принятия постановления направить его копии правообладателям объектов и в управление Роскадастра. С владельцами участков планируют заключить соглашения об их изъятии для государственных нужд.

Постановление о создании природного заказника на территории Суздальского леса было принято в апреле текущего года. Согласно документу, он образован в границах улиц Стрелецкой и Суздальской «в целях сохранения природного комплекса, поддержания высокого уровня биоразнообразия» и «обеспечения рекреационного потенциала природных территорий». Площадь заказника должна составить 10,86 га.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, как в период, когда нынешний советник губернатора Антона Алиханова Наталья Сибирева возглавляла теруправление Росимущества, были приняты решения, в результате которых Суздальский лес был частично приватизирован застройщиками, а частично передан ОКБ «Факел», РПЦ и ФСБ. Губернатор Антон Алиханов сначала перевел лес под застройку, но потом под давлением общественности признал территорию зеленой зоной. Суздальский лес — единственная зеленая территория в Восточном микрорайоне Калининграда.

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