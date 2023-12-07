Под создание заказника в Суздальском лесу изымают 11 земельных участков

В связи с созданием государственного природного заказника «Суздальский парк» в Калининграде изымают 11 земельных участков и расположенные на них объекты. Соответствующее постановление подписал губернатор Антон Алиханов, документ опубликован на портале правовой информации.



Речь идет о десяти существующих участках на улице Стрелецкой и одном, запланированном к образованию там же. Согласно постановлению, на нескольких землях расположены гараж и стрельбище с сопутствующими объектами. Под изъятие попадают участки с кадастровыми номерами: 39:15:132801:2, 39:15:132801:45, 39:15:132801:46, 39:15:132801:228, 39:15:132801:230, 39:15:132801:275, 39:15:132801:1714, 39:15:132801:1715, 39:15:132801:1716, 39:15:132801:1717 и пока не образованный 39:15:132801:223:ЗУ1. Общая площадь земель составляет около 8,9 га.

Областному агентству по имуществу поручено в течение десяти дней с момента принятия постановления направить его копии правообладателям объектов и в управление Роскадастра. С владельцами участков планируют заключить соглашения об их изъятии для государственных нужд.

Постановление о создании природного заказника на территории Суздальского леса было принято в апреле текущего года. Согласно документу, он образован в границах улиц Стрелецкой и Суздальской «в целях сохранения природного комплекса, поддержания высокого уровня биоразнообразия» и «обеспечения рекреационного потенциала природных территорий». Площадь заказника должна составить 10,86 га.