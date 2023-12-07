Минтранс РФ не счел нужным участвовать в рабочей группе по проблемам перевозчиков региона

Министерство транспорта РФ посчитало нецелесообразным участвовать в межведомственной рабочей группе по проблемам калининградских перевозчиков. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение инициативной группы (имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда»). Решение о создании рабочей группы было принято на общем собрании перевозчиков, которое прошло 20 октября.



В Минтрансе указали, что в заседаниях «выразило готовность» участвовать правительство Калининградской области. «Участие представителей министерства транспорта Российской Федерации в деятельности межведомственной рабочей группы на постоянной основе представляется нецелесообразным», — говорится в ответе на обращение. Другие федеральные ведомства тоже не планируют принимать участие в заседаниях, отметили в Минтрансе.

Перевозчики предлагали включить в состав межведомственного органа представителей Минтранса РФ, МИДа РФ, Росморречфлота, Федеральной таможенной службы и Росгранстроя. Группу хотели создать «для выработки решений, обеспечивающих функционирование калининградского транзита и снижение негативных последствий ограничений ЕС».

На собрании 20 октября представители инициативной группы калининградских перевозчиков оценили ущерб отрасли от санкций в 5,23 млрд рублей. В мероприятии принимал участие замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Андрей Енин. Он заверил, что в ведомстве осведомлены о проблемах калининградских перевозчиков и «знают, как их решать».