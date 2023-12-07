Игорю Стрелкову на полгода продлили содержание под стражей

Экс-министру обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову, обвиняемому в публичных призывах к экстремизму, на полгода продлили содержание под стражей в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на решение Московского городского суда.



Напомним, что изначально суд арестовал Игоря Стрелкова в июле этого года до 18 сентября. Далее Мещанский суд продлевал ему арест до 18 декабря (тогда о продлении ареста ходатайствовала ФСБ, которая занимается расследованием его дела).

Сообщалось, что Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает. Ходатайствуя об аресте Стрелкова, следователь указал в суде, что фигурант может скрыться, обладая навыками конспирации.

В свою очередь сам Стрелков отметил, что предпочел бы в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку имеет проблемы со здоровьем и принимает лекарства. Также он подчеркнул, что не собирается скрываться, напомнив, что находится в розыске по линии Интерпола.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.