Суд арестовал Игоря Стрелкова на 2 месяца по делу об экстремизме

Все новости по теме: Спецоперация России на Украине

Суд арестовал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября — по делу о призывах к экстремизму (ч. 2. ст. 280 УК РФ) в интернете. Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, «Интерфакс».

Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, оглашенных в суде, следует, что в пятницу ему было предъявлено обвинение.

Согласно материалам, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает.

Следователь, ходатайствуя об аресте Стрелкова, в частности, указал в суде, что, обладая навыками конспирации, фигурант может скрыться.

В свою очередь сам Стрелков отметил, что предпочел бы в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку имеет проблемы со здоровьем и принимает лекарства. Также он подчеркнул, что не собирается скрываться, напомнив, что находится в розыске по линии Интерпола.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Согласно материалам, дело, по которому задержали Стрелкова, было возбуждено 18 июля. Претензии к Стрелкову возникли у следствия из-за двух постов в Telegram.

Стрелков — один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter