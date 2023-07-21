Суд арестовал Игоря Стрелкова на 2 месяца по делу об экстремизме

Суд арестовал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) на два месяца — до 18 сентября — по делу о призывах к экстремизму (ч. 2. ст. 280 УК РФ) в интернете. Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, «Интерфакс».



Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, оглашенных в суде, следует, что в пятницу ему было предъявлено обвинение.

Согласно материалам, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает.

Следователь, ходатайствуя об аресте Стрелкова, в частности, указал в суде, что, обладая навыками конспирации, фигурант может скрыться.

В свою очередь сам Стрелков отметил, что предпочел бы в качестве меры пресечения домашний арест, поскольку имеет проблемы со здоровьем и принимает лекарства. Также он подчеркнул, что не собирается скрываться, напомнив, что находится в розыске по линии Интерпола.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Согласно материалам, дело, по которому задержали Стрелкова, было возбуждено 18 июля. Претензии к Стрелкову возникли у следствия из-за двух постов в Telegram.

Стрелков — один из бывших лидеров ополчения Донбасса. В 2014 году некоторое время занимал пост министра обороны Донецкой народной республики. После ухода с этой должности покинул ДНР.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге», в результате чего погибли 298 человек. Сам Стрелков отрицает свою причастность и причастность донецкого ополчения к этой катастрофе.