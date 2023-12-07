В Пионерском рассчитывают, что променад до Светлогорска создаст «пляжную агломерацию»

В Пионерском рассчитывают, что променад до Светлогорска создаст «пляжную агломерацию»
План из документации к тендеру по разработке проекта набережной
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Власти Пионерского рассчитывают, что строительство променада от этого приморского города до Светлогорска позволит создать «агломерацию по пляжной территории». Об этом рассказал глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 7 декабря.

«Это создаст дополнительную транспортную доступность жителей Светлогорска и Пионерского между собой, такая агломерация получается Пионерский — Светлогорск по пляжной территории. Плюс опять-таки будет таким образом создана причина, по которой не только летом, но и зимой можно приехать в Светлогорск и прогуляться до Пионерского или наоборот», — пояснил Шибаев.

Он напомнил, что проект строительства променада от Светлогорска до Пионерского, а также проект реконструкции променада непосредственно в Пионерском прошли экспертизу. «Собственно говоря, теперь вопрос стоит только в федеральном финансировании, в какой год эти объекты попадут», — пояснил чиновник.

Проект строительства променада от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле. Протяженность набережной составит около 2,38 км. Помимо пешеходной части от подрядчика — «Западного проектно-изыскательского института „Запводпроект“» — требовалось предусмотреть волногасители, велодорожки, а также технологические съезды и пешеходные спуски с набережной на пляж, в том числе и для маломобильных групп населения.

Проект реконструкции променада непосредственно в Пионерском получил положительное заключение госэкспертизы в сентябре. Протяженность объекта, который должен быть построен от автостоянки на улице Портовой до набережной у госрезиденции, составит 1,3 км. При этом ширина пешеходной зоны увеличится с существующих 3 м до ориентировочно 20 м. Планируется, что там также будет велодорожка и место для передвижения технологического транспорта.

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