В Пионерском рассчитывают, что променад до Светлогорска создаст «пляжную агломерацию»

Власти Пионерского рассчитывают, что строительство променада от этого приморского города до Светлогорска позволит создать «агломерацию по пляжной территории». Об этом рассказал глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 7 декабря.
«Это создаст дополнительную транспортную доступность жителей Светлогорска и Пионерского между собой, такая агломерация получается Пионерский — Светлогорск по пляжной территории. Плюс опять-таки будет таким образом создана причина, по которой не только летом, но и зимой можно приехать в Светлогорск и прогуляться до Пионерского или наоборот», — пояснил Шибаев.
Он напомнил, что проект строительства променада от Светлогорска до Пионерского, а также проект реконструкции променада непосредственно в Пионерском прошли экспертизу. «Собственно говоря, теперь вопрос стоит только в федеральном финансировании, в какой год эти объекты попадут», — пояснил чиновник.
Проект строительства променада от Светлогорска до Пионерского прошел госэкспертизу в июле. Протяженность набережной составит около 2,38 км. Помимо пешеходной части от подрядчика — «Западного проектно-изыскательского института „Запводпроект“» — требовалось предусмотреть волногасители, велодорожки, а также технологические съезды и пешеходные спуски с набережной на пляж, в том числе и для маломобильных групп населения.Проект реконструкции променада непосредственно в Пионерском получил положительное заключение госэкспертизы в сентябре. Протяженность объекта, который должен быть построен от автостоянки на улице Портовой до набережной у госрезиденции, составит 1,3 км. При этом ширина пешеходной зоны увеличится с существующих 3 м до ориентировочно 20 м. Планируется, что там также будет велодорожка и место для передвижения технологического транспорта.