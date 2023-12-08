«Конструктивный просчет»: за новые лавки-вазоны на Баранова город заплатит 16 млн рублей

«Конструктивный просчет»: за новые лавки-вазоны на Баранова город заплатит 16 млн рублей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградским властям придется расплатиться за конструктивный просчет проектировщиков на улице Баранова. То, что городскому бюджету необходимо будет заплатить 16 миллионов рублей за четыре пришедших в негодность лавки-вазона, выяснилось в четверг, 7 декабря, в ходе заседания профильной комиссии Городского совета депутатов.

О деталях рассказал председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов, отвечая на вопросы заместителя главы Горсовета Олега Быкова. Борисов пояснил, что одна лавка будет отремонтирована до конца 2023 года, а оставшиеся — в следующем году. За каждуюпридется заплатить по четыре миллиона рублей.

«16 миллионов за четыре лавки?» — удивился Олег Быков таким расценкам.

«Да», — ответил Борисов.

«У нас же есть „Безопасный город“. Если они пришли в ненормативное состояние, или вандалы их там разрушили, к примеру...» — начал размышлять Быков.

Борисов пояснил, что «речь не о вандалах, а о конструктивном просчёте». Гарантия же, по его словам, на вазоны-лавки не распространялась, несмотря на то, что пятилетний срок с момента их постройки еще не прошел.

«Вы же понимаете, о каких лавках и вазонах мы говорим, — добавил Борисов. — В настоящий момент одна лавка разобрана и находится в стадии завершения уже. Мы отказались от технологии кирпичной кладки и переходим на технологию монолита. В настоящий момент выставлена уже опалубка и заливается монолит, облицовывается клинкерным кирпичом. Внешний вид будет такой же, как и раньше, а внутренний конструктив другой».

Напомним, что ремонтом улицы Баранова городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации еще тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов.

Всего на благоустройство улицы Баранова федеральные власти выделяли 300 млн рублей.


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