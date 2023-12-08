«Конструктивный просчет»: за новые лавки-вазоны на Баранова город заплатит 16 млн рублей

Калининградским властям придется расплатиться за конструктивный просчет проектировщиков на улице Баранова. То, что городскому бюджету необходимо будет заплатить 16 миллионов рублей за четыре пришедших в негодность лавки-вазона, выяснилось в четверг, 7 декабря, в ходе заседания профильной комиссии Городского совета депутатов.



О деталях рассказал председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов, отвечая на вопросы заместителя главы Горсовета Олега Быкова. Борисов пояснил, что одна лавка будет отремонтирована до конца 2023 года, а оставшиеся — в следующем году. За каждуюпридется заплатить по четыре миллиона рублей.

«16 миллионов за четыре лавки?» — удивился Олег Быков таким расценкам.

«Да», — ответил Борисов.

«У нас же есть „Безопасный город“. Если они пришли в ненормативное состояние, или вандалы их там разрушили, к примеру...» — начал размышлять Быков.

Борисов пояснил, что «речь не о вандалах, а о конструктивном просчёте». Гарантия же, по его словам, на вазоны-лавки не распространялась, несмотря на то, что пятилетний срок с момента их постройки еще не прошел.

«Вы же понимаете, о каких лавках и вазонах мы говорим, — добавил Борисов. — В настоящий момент одна лавка разобрана и находится в стадии завершения уже. Мы отказались от технологии кирпичной кладки и переходим на технологию монолита. В настоящий момент выставлена уже опалубка и заливается монолит, облицовывается клинкерным кирпичом. Внешний вид будет такой же, как и раньше, а внутренний конструктив другой».

Напомним, что ремонтом улицы Баранова городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации еще тогда уверяли, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов.

Всего на благоустройство улицы Баранова федеральные власти выделяли 300 млн рублей.