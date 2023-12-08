Калининградским переработчикам удалось вывезти партию ПЭТ-бутылок без уплаты пошлин и НДС

Калининградским переработчикам удалось вывезти партию ПЭТ-бутылок без уплаты пошлин и НДС
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградские переработчики впервые с 2018 года вывезли партию ПЭТ-бутылок за пределы Калининградской области без уплаты пошлин и НДС. Об этом в ходе общения с журналистами в пятницу, 8 декабря, рассказал председатель правления Регионального союза переработчиков отходов Марк Балановский.

«На той неделе 100 тонн отправили в Тверь», — сообщил Балановский. «Новому Калининграду» он напомнил, что проблема с вывозом отходов возникла в апреле 2018 года.

«Вывозить можно было только с уплатой таможенной пошлины и НДС, — говорит Балановский. — То есть растаможить, а потом везти, куда хочешь. Мы вывозили тот же ПЭТ, только без подтверждения статуса товара ЕАЭС и платили НДС и пошлину, а сейчас по новому порядку подтверждения статуса товара ЕАЭС калининградским переработчикам отходов и отходообразователям не нужно растаможивать отходы и платить за них таможенные пошлины и НДС».

Сейчас отправка, по словам Балановского, прошла «абсолютно безболезненно и просто». «Есть регламенты Торгово-промышленной палаты, ничего лишнего. Все процедуры выполняются, и процесс сертификации занял буквально неделю, — добавил он. — Мы, конечно, планируем продолжать. Экономика стала лучше. Теперь главный момент с ценами на сырье».

Балановский затруднился ответить, удается ли вывозить ПЭТ другим переработчикам. «Со мной по этому поводу никто не консультировался. Говорить могу только за себя, потому что я оформлял эти документы. Могу сказать, что это работает», — добавил он.

Ранее переработчики жаловались, что из-за роста цен на автоперевозки они не могут вывезти из региона партию отходов на переработку. Автоперевозчики на общем собрании в октябре связывали рост цен на услуги отрасли в том числе с простоями, возникшими из-за введения электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское». В целом подорожание перевозок объясняют проблемами, вызванными санкциями, которые Евросоюз ввел в связи с началом Россией специальной военной операции на Украине.

Проблема с вывозом вторсырья возникла после вступления в силу в январе 2018 года таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Из-за наличия в регионе Особой экономической зоны калининградским предприятиям при вывозе в «большую» Россию вторсырья и товаров, произведенных из отходов, потребовалось доказывать, что всё использованное сырье — российского происхождения. В противном случае они должны были уплачивать таможенную пошлину и НДС как для иностранной продукции. В июле в областном правительстве заявили, что Минфин РФ подтвердил беспошлинный вывоз отходов и вторсырья из Калининградской области.

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