Калининградские переработчики объяснили, почему проект по сбору стекла был свернут

В Калининграде свернули проект Регионального союза переработчиков отходов по раздельному сбору стекла. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель союза Святослав Лавриненко во время открытия сортировочной площадки на улице Портовой.



«Мы запускали 45 контейнерных площадок под стекло, — рассказал Лавриненко. — В 2022 году мы собрали и переработали чуть больше тысячи тонн через эти площадки. Мы рассчитывали, что интерес будет у регионального министерства, чтобы масштабироваться и как-то найти экономику. Нам нужны или госзаказы или какой-то тариф, но ни того, ни другого нам не дали. Мы свернули [программу] и оставили только две точки, это „Зеленый кот“ (находится в Сосновке Зеленоградского района — прим. „Нового Калининграда“) и тут, на Портовой. Вернее, сейчас у Регионального союза только одна точка, с которой реально все перерабатывается».

По словам Лавриненко, то стекло, которое ЕСОО собирает на муниципальных площадках по раздельному сбору, пока не перерабатывается, а идет в накопление.

«Нет экономики в транзите в Россию и в Белоруссию, — пояснил Лавриненко. — Там готовы по 5-7 рублей принять и то определенную фракцию и чистоту, и только бутылку или листовое стекло. А мы перерабатываем все: и фары, и лобовые стекла, и аквариумы, и всю тару. Но у нас очень маленький сбыт».

Лавриненко напомнил, что измельченное стекло, переработчики применяют при производстве фасадных красок, абразивных материалов, тротуарной плитки и ограждающих конструкций.