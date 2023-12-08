Калининградские переработчики за 11 лет не смогли накопить партию батареек для вывоза из региона (фото)

Калининградские переработчики еще ни разу не вывозили за пределы региона собранные с населения батарейки, хотя собирают их уже 11 лет. Об этом 8 декабря «Новому Калининграду» сообщил председатель Регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко во время открытия сортировочной площадки на улице Портовой.



«Мы еще не отправляли, все это накапливается, — рассказал Лавриненко. — Это как ВМР (вторичные материальные ресурсы — прим. „Нового Калининграда“) стоит, безопасно хранится и ждет своего часа. Отправить это возможно, но при накоплении 60-100 тонн. Из-за 10-20 тонн с тобой никто даже разговаривать не будет».

Лавриненко пояснил, что изначально от щелочных батареек отделяется оболочка, которая выжигается и нейтрализуется (потом она сдается как стружка), а руду, которую получают путем дробления, перерабатывают на металлургических предприятиях Челябинска, получая из нее марганец, цинк и графит.

Ртутные и литиевые батарейки, по словам Лавриненко, «пока просто идут в накопление».

«Но зато это уже не попало в землю, а безопасно хранится, — добавляет Лавриненко. — Хранить все это надо в мешках. Просто в железных бочках нельзя — среда очень агрессивная».