Калининградские переработчики за 11 лет не смогли накопить партию батареек для вывоза из региона (фото)

Калининградские переработчики за 11 лет не смогли накопить партию батареек для вывоза из региона (фото)
Святослав Лавриненко. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Калининградские переработчики еще ни разу не вывозили за пределы региона собранные с населения батарейки, хотя собирают их уже 11 лет. Об этом 8 декабря «Новому Калининграду» сообщил председатель Регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко во время открытия сортировочной площадки на улице Портовой.

«Мы еще не отправляли, все это накапливается, — рассказал Лавриненко. — Это как ВМР (вторичные материальные ресурсы — прим. „Нового Калининграда“) стоит, безопасно хранится и ждет своего часа. Отправить это возможно, но при накоплении 60-100 тонн. Из-за 10-20 тонн с тобой никто даже разговаривать не будет».

Лавриненко пояснил, что изначально от щелочных батареек отделяется оболочка, которая выжигается и нейтрализуется (потом она сдается как стружка), а руду, которую получают путем дробления, перерабатывают на металлургических предприятиях Челябинска, получая из нее марганец, цинк и графит.

Ртутные и литиевые батарейки, по словам Лавриненко, «пока просто идут в накопление».

«Но зато это уже не попало в землю, а безопасно хранится, — добавляет Лавриненко. — Хранить все это надо в мешках. Просто в железных бочках нельзя — среда очень агрессивная».

О своих планах отправить руду на металлургические предприятия Лавриненко сообщал журналистам еще осенью 2020 года.
Сбор батареек в регионе начался в 2012 году. К концу 2016 года Регсоюз собрал первые три тонны.

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