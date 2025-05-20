Управляющим компаниям рекомендовали организовать места приёма опасных отходов

В Калининградской области управляющим компаниям и руководству муниципалитетов рекомендовали организовать приёмку у населения отходов первого и второго классов опасности. О том, что региональные власти подготовили соответствующие методические рекомендации, сообщила пресс-служба регионального минприроды.

«В настоящее время на территории региона недостаточно организовано накопление опасных отходов (батареек, ртутным ламп, термометров) от населения, — пояснили в минприроды. — В целях увеличения охвата населения накоплением опасных отходов и наполнения публичной карты пунктов приема Министерство в рамках Соглашения с ФГУП „Федеральный экологический оператор“ подготовило по организации обращения с отходами I и II классов опасности от физических лиц».

Договорённость по установке специальных контейнеров была достигнута на собрании в министерстве, где присутствовали представители ассоциации «Совет муниципальных образований Калининградской области», министерства регионального контроля, Регионального союза переработчиков отходов, отдела государственной противопожарной службы, а также перерабатывающей компании «Синтез-ЛТД».

Из мест накопления опасные отходы будут изыматься для последующего обезвреживания и утилизации.

Напомним, что в декабре 2023 года председатель Регионального союза переработчиков отходов Святослав Лавриненко заявил, что калининградские переработчики ещё ни разу не вывозили за пределы региона собранные с населения батарейки, хотя собирают их уже 11 лет.