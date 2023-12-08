В Госдуму внесли законопроект, запрещающий проведение треш-стримов

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Депутаты от всех фракций и группа сенаторов внесли в Госдуму пакет законопроектов, запрещающий распространять в интернете деструктивный контент. В том числе речь идет о «треш-стримах». Соответствующие документы были опубликованы в думской электронной базе.

«В настоящее время в России среди определенной категории лиц стали популярны так называемые треш-стримы. Треш-стримеры, используя сеть „Интернет“, играют на садистских инстинктах определенного сегмента интернет-пользователей: организуют общедоступные трансляции в прямом эфире, в ходе которых совершаются деяния с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего», — указано в пояснительной записке к проекту.

Один из законопроектов предусматривает административную ответственность за распространение в медиа фото или видео с изображением жесткого обращения

«по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Предлагаемый размер административного штрафа — от 200 тысяч до 600 тысяч рублей для граждан и от 300 тысяч до 700 тысяч рублей для должностных лиц. Также отмечается, что возможна конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

В список исключений вошли ситуации, когда такого вида контент создан не на треш-стримах, а «для произведений науки, литературы, искусства, имеющий историческую, художественную или культурную ценность». Также это касается материалов зарегистрированных СМИ, предназначенных для использования в научных или медицинских целях, либо же «изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами».

Второй законопроект касается изменений в уголовный кодекс и вводит «новое обстоятельство», отягчающее ответственность за совершение 10 видов преступлений во время треш-стримов. Это касается убийств, умышленного причинения тяжкого, среднего или легкого вреда здоровью, побоев, истязаний, угроз убийством, похищения человека, незаконного лишения свободы, использования рабского труда, распространяемого в том числе в СМИ и интернете.

В числе авторов закона — вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев. В августе этого года Метелев уже направлял на заключение в правительство законопроект об ужесточении ответственности за стримы в интернете с демонстрацией насилия и неподобающего поведения (треш-стримы).

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