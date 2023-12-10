Горвласти: разработка проекта капремонта ул. Ломоносова находится на завершающей стадии

Разработка проекта капитального ремонта ул. Ломоносова в Калининграде находится на стадии завершения. Информация об этом появилась в комментариях к одному из постов главы администрации города Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».



«Заканчиваем разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Ломоносова, включая разворотное кольцо автобусов, освещение, тротуары и заездные карманы. Сроки работ определим по итогам положительного заключения госэкспертизы и выделения средств», — прокомментировали в пресс-службе горадминистрации в ответ на вопрос о том, когда на ул. Ломоносова появится тротуар.

Ранее власти сообщали о том, что улицу планируют ремонтировать в 2024 — 2025 годах. Разработанный ранее проект её реконструкции устарел. Он предусматривал «тотальное изъятие» земельных участков у всех жителей улицы. От этого варианта власти решили отказаться, поэтому возникла необходимость в разработке нового проекта.

«Это уже наш „второй подход к снаряду“, — говорила Елена Дятлова в мае, отвечая на вопросы горожан во время своего ежегодного отчета, — Спроектируем до конца года, будем обращаться в правительство Калининградской области с просьбой поддержать данный объект в условиях софинансирования для того, чтобы приступить к реализации в 2024-2025 годах».

О затянувшемся проектировании улицы Ломоносова в Калининграде в марте 2023 года администрации напомнили сами жители, заявившие, что «прошло 14 лет, а она как была яма на яме, так и осталась». Елена Дятлова тогда подтвердила, что проектирование улицы ведется уже много лет, и отметила, что там будут приниматься «другие технические решения».

Недавно сити-менеджер сообщила о том, на каких улицах планируют отремонтировать тротуары в следующем году.