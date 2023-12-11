Исследование: калининградским семьям нужно 6 лет, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

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Исследование: калининградским семьям нужно 6 лет, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Калининградским семьям с одним ребенком необходимо 6,3 года, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Таковы результаты исследования РИА «Новости».

Рейтинг регионов России по сроку накопления на первый взнос по ипотеке возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Дольше всех, по данным экспертов РИА «Новости», придется копить в Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Калининградская область заняла в рейтинге 65 строчку. В среднем в регионе семьям придется копить на первоначальный взнос 6,3 года. Доля семей, которые не смогут этого сделать и за десять лет, составляет 31,4%.

Основным показателем, по которому ранжировались регионы России, выступало количество лет, необходимых для накопления первоначального взноса для приобретения типовой 60-метровой квартиры. Предполагалось, что семья, состоящая из двух работающих с медианной зарплатой и одного ребенка, ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Необходимый первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой 60-метровой квартиры в каждом регионе.

Напомним, за десять месяцев этого года  в России выдали 1,65 млн жилищных кредитов. Это на 61% больше прошлогоднего значения и на 6% — аналогичного показателя в 2021 году. 

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