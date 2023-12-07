За год выдача ипотеки в России выросла на 61%

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За 10 месяцев 2023 года в России выдано 1,65 млн жилищных кредитов. Это на 61% больше прошлогоднего значения и на 6% — аналогичного показателя в 2021 году. Данные приводит портал «Циан. Аналитика».

На первичном рынке жители страны оформили 521 тыс. кредитов, на вторичном — 1,13 млн. Год назад цифры были меньше на 64 и 60% соответственно. Тогда спрос на рынке недвижимости был ограничен внешними потрясениями, а весной — ещё и высокими ставками по ипотеке на вторичном рынке.

По сравнению с 2021 годом выдача на первичном рынке больше на 38% — за счёт активных августа—октября 2023 года. На вторичном рынке за 10 месяцев этого года было выдано на 4% меньше кредитов, чем за аналогичный период в 2021 году.

Жители Калининградской области за 10 месяцев 2023 года взяли 10971 ипотечный кредит, за аналогичный период прошлого года — 5747. За год рост показателя составил порядка 50%.

Правительство России планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. В конце ноября министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что льготные ипотечные программы «в определённой схеме» будут сохранены и во второй половине 2024 года. «Вариантов пока много, но окончательного решения нет», — сказал Файзуллин.

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