Событием года на областной премии «Профи» назвали снос Дома Советов, а проектом года — онкоцентр

Событием года на областной премии «Профи» назвали снос Дома Советов, а проектом года — онкоцентр
Фото: Юлия Власова / Новый Калиининград

В Калининграде презентовали результаты бизнес-премии «Профи — итоги года». Среди отмеченных оказались «решение о сносе Дома Советов» и областной онкоцентр, который пытаются построить больше 10 лет, следует из информации на сайте проекта.

«Решение о сносе Дома Советов» оказалось в числе победителей в номинации «Событие года», которая «выделяет самые значимые и оригинальные события года в Калининградской области, от культурных мероприятий до важных проектных решений», говорится в телеграм-канале премии. Онкоцентр наградили в номинации «проект года», которая «отмечает выдающиеся бизнес-проекты, внёсшие значимый вклад в общественную и экономическую жизнь региона».

«Профи» — частная премия, которую проводит одноименный журнал и одно из рекрутинговых агентств. Лауреаты выбираются в 15 номинациях по результатам опроса людей, которых организаторы посчитали экспертами, потом проводится онлайн-голосование.

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