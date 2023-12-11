Событием года на областной премии «Профи» назвали снос Дома Советов, а проектом года — онкоцентр

В Калининграде презентовали результаты бизнес-премии «Профи — итоги года». Среди отмеченных оказались «решение о сносе Дома Советов» и областной онкоцентр, который пытаются построить больше 10 лет, следует из информации на сайте проекта.



«Решение о сносе Дома Советов» оказалось в числе победителей в номинации «Событие года», которая «выделяет самые значимые и оригинальные события года в Калининградской области, от культурных мероприятий до важных проектных решений», говорится в телеграм-канале премии. Онкоцентр наградили в номинации «проект года», которая «отмечает выдающиеся бизнес-проекты, внёсшие значимый вклад в общественную и экономическую жизнь региона».

«Профи» — частная премия, которую проводит одноименный журнал и одно из рекрутинговых агентств. Лауреаты выбираются в 15 номинациях по результатам опроса людей, которых организаторы посчитали экспертами, потом проводится онлайн-голосование.