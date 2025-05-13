Организаторы решили «остановить» проект ежегодной бизнес-премии «Профи»

Организаторы решили «остановить» проект ежегодной бизнес-премии «Профи»
Победители 20-й премии. Фото: сайт проекта forum39.com
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Организаторы решили «остановить» ежегодную бизнес-премию «Профи», которая существовала 20 лет. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказала директор рекрутингового агентства «Персонал-Янтарь» и учредитель премии Наталья Воронцова.

«Думаю, что надо уметь уходить на подъёме. Мы провели 20-ю юбилейную церемонию и решили остановить этот проект, потому что сейчас немного другие времена. К чему мы вернёмся, мы пока для себя определяем. Любим быть первыми, поэтому надеемся, что эта премия всё-таки во что-то перейдёт», — рассказала Наталья Воронцова.

При этом, по её словам, у премии есть продолжение — региональное министерство молодёжной политики делает аналогичный проект для молодёжи. «Они сейчас идут своим путём, и эта премия развивается в молодёжной среде. Развивается и „Янтарный Меркурий“ — премия для бизнеса. Для нашего региона это сейчас более чем достаточно», — сказала Воронцова.

Она также напомнила, что в основе определения победителей стояла «технология опроса — общественное признание». «И хоть это и была бизнес-премия, но каждому предпринимателю, жителю нашего региона важны социальные, образовательные и медицинские проекты, которые строились и сейчас работают в нашем регионе. Поэтому и снос Дома Советов, и школы, ФОКи, медицинские центры — все эти проекты и отмечены бизнес-сообществом в церемонии Профи-Итоги. А мы, как организаторы, представляли версию итогов года», — пояснила руководитель проекта.

Напомним, в 2023 годом среди отмеченных бизнес-премией оказались «решение о сносе Дома Советов» и строившийся областной онкоцентр. В 2024 году премия не проводилась.


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