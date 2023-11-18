Неустойка, выставленная генподрядчику калининградского онкоцентра, выросла до 1,2 млрд рублей

Региональные власти выставили генподрядчику калининградского онкоцентра новую неустойку, сумма которой выросла до 1 207 625 209 рублей. Соответствующая публикация появилась на портале Госзакупок. Компания «Пэтруско» должна заплатить за срыв сроков сдачи объекта, строящегося с 2018 года.



Как утверждается в претензии, подрядчик исполнил обязательства на сумму 1 079 397 436 рублей. Фактически ему оплачено 2 856 624 332 рублей при общей стоимости работ 4 634 051 228 рублей. Контракт от 30.04.2020, согласно документам, должен быть исполнен к 30 мая следующего года.

Отметим, что предыдущая неустойка подрядчику выставлялась областными властями в октябре этого года, она оценивалась в 998 млн рублей, но компания «Пэтруско» так и не выполнила поставленных перед ней условий, что привело к увеличению суммы.