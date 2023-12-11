В Госдуме одобрили поправки о замене выдворения мигрантов на штраф

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 11 декабря, в понедельник, одобрил поправки о замене выдворения из России штрафом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ.



Поправки предусматривают, что решение о замене выдворения на штраф может вынести судья. Для этого нужно, чтобы иностранный гражданин выплачивал налоги, «демонстрировал законопослушное поведение». Также будет учитываться его семейное положение, продолжительность жизни в стране, наличие жилья в РФ, род деятельности и другие обстоятельства.

«Если судья с учетом этого придет к выводу, что административное выдворение за пределы РФ „является чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания, а также в случае отсутствия государства, готового принять на своей территории лицо без гражданства“, то назначается наказание в виде административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов», — отмечает «Интерфакс».

В поправке указаны следующие исключения: случаи назначения наказания по ряду статей КоАП РФ, касающихся пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, нетрадиционных предпочтений, смены пола; пропаганды педофилии; уклонения иностранца от выдворения.

Интерфакс пишет, что, если иностранец без гражданства обратился с заявлением о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ или получил указанный документ, или обратился с заявлением об установлении личности, то в этом случае он не подлежит административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию, режима пребывания в РФ, незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены при подаче указанных заявлений.

Поправки одобрены в рамках второго чтения проекта закона, внесенного правительством в 2017 году.

Как сообщалось ранее, из-за ослабления рубля мигранты стали значительно меньше зарабатывать даже по сравнению с началом года, и в Калининградской области это приводит к дефициту рабочей силы на производственных предприятиях. «Новый Калининград» провел уличный опрос и выяснил, как мигранты и те, кто получил российское гражданство, сейчас живут в нашем регионе.