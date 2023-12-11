Авиакомпания «Россия» планирует увеличить число рейсов в Калининград перед зимними праздниками

Авиакомпания «Россия» увеличивает число рейсов в Калининград перед новогодними праздниками в связи с высоким спросом со стороны пассажиров. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика.



С 22 декабря по 14 января будет введен дополнительный рейс, который свяжет «Храброво» с петербургским аэропортом «Пулково». Самолеты будут вылетать в Калининград в 16.50, в обратном направлении — в 18.55. В самые популярные у путешественников дни (28, 29, 30, 31 декабря и 4, 5, 6, 7, 8 января) планируют ввести дополнительные рейсы в Петербург (вылет из «Пулково» в 19:00, 31 декабря — в 17:00, время отправления из «Храброво» в 21:05, 31 декабря — 19:05).

С 23 декабря до 11 января в авиакомпании «Россия» планируют наладить пассажирское сообщение между «Храброво» и столичным аэропортом «Шереметьево». Вылет из Москвы будет осуществляться в 11.05 (кроме первого января) и 13.30, из Калининграда — в 13.45 (кроме первого января) и в 16.10.

«Новогодние праздники — традиционный в России период каникул и отпусков. Перевозчик работает над развитием межрегионального авиасообщения и, в ответ на повышенный спрос на воздушные перевозки в конце декабря — начале января, увеличивает частоту полетов в Калининград. Из аэропорта Пулково планируется до 6 рейсов в день, из Шереметьево — 2 рейса в день», — написано в сообщении авиакомпании.