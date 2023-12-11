В центре Калининграда до Нового года должны установить два десятка «лежачих полицейских» (адреса)

До конца года в городе должно появиться 20 новых «лежачих полицейских». Об этом сообщает муниципальная газета «Гражданин».



Речь о следующих перекрестках:

— Ленинский проспект- ул. Краснооктябрьская — ул. Полоцкая;

— проспект Мира — ул. Театральная — ул. Дмитрия Донского;

— ул. Театральная — Гвардейский проспект;

— Московский проспект — ул. 9 Апреля;

— Московский проспект — Гвардейский проспект (ул. Фельдмаршала Румянцева);

— ул. Фрунзе — ул. 9 Апреля;

— проспект Мира — ул. Космонавта Леонова;

— Советский проспект — ул. Генерала -Лейтенанта Озерова;

— Советский проспект — ул. Ломоносова;

— ул. Дзержинского — ул. Аллея смелых;

— проспект Мира — ул. Свободная;

— проспект Мира — ул. Кутузова;

— Московский проспект — ул. Грига;

— Московский проспект — ул. Маршала Покрышкина — Восточная эстакада;

— ул. Черняховского — ул. Горького;

— ул. Черняховского — ул. Пролетарская;

— ул. Гайдара — ул. Согласия.

Также «лежачий полицейский» появится возле здания областного УМВД (Советский проспект, 7) и на Московском проспекте возле лицея № 23 и с/к «Юность». Ожидается, что подрядчик завершит работы через неделю.

