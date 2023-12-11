В центре Калининграда до Нового года должны установить два десятка «лежачих полицейских» (адреса)

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До конца года в городе должно появиться 20 новых «лежачих полицейских». Об этом сообщает муниципальная газета «Гражданин».

Речь о следующих перекрестках:
— Ленинский проспект- ул. Краснооктябрьская — ул. Полоцкая;
— проспект Мира — ул. Театральная — ул. Дмитрия Донского;
— ул. Театральная — Гвардейский проспект;
— Московский проспект — ул. 9 Апреля;
— Московский проспект — Гвардейский проспект (ул. Фельдмаршала Румянцева);
— ул. Фрунзе — ул. 9 Апреля;
— проспект Мира — ул. Космонавта Леонова;
— Советский проспект — ул. Генерала -Лейтенанта Озерова;
— Советский проспект — ул. Ломоносова;
— ул. Дзержинского — ул. Аллея смелых;
— проспект Мира — ул. Свободная;
— проспект Мира — ул. Кутузова;
— Московский проспект — ул. Грига;
— Московский проспект — ул. Маршала Покрышкина — Восточная эстакада;
— ул. Черняховского — ул. Горького;
— ул. Черняховского — ул. Пролетарская;
— ул. Гайдара — ул. Согласия.

Также «лежачий полицейский» появится возле здания областного УМВД (Советский проспект, 7) и на Московском проспекте возле лицея № 23 и с/к «Юность». Ожидается, что подрядчик завершит работы через неделю.

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