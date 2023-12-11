Эксперты: для строительства дублера Литовского вала придется перенести около пяти тысяч могил

Для строительства улицы Юбилейной придется перенести чуть менее пяти тысяч захоронений. Эта информация следует из текста историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте Службы госохраны объектов культурного наследия.



Улица Юбилейная, которая создается как дублер Литовского вала, должна пройти по территории исторических общинных кладбищ Лабиауэр-штрассе, на которых в первой половине XIX — начале ХХ столетия происходили захоронения жителей Кенигсберга.

Общая площадь старинных кладбищ составляет почти 20 гектар. Большая часть захоронений расположена на территории зеленого пространства между улицами Гагарина и Александра Невского. В южной части археологического объекта специалисты обнаружили разрытые мародерами могилы, из которых был изъят похоронный инвентарь.

Оценка потенциального числа захоронений, которые необходимо будет перенести для строительства дороги, исходила из тех соображений, что они расположены на расстоянии полуметра. Специалисты оценивают общее число захоронений в 4 780 единиц.

После проведения спасательных археологических работ могилы будут перенесены.

Напомним, улицу Юбилейную планируют продлить на 1,4 км и сделать дублером Литовского вала.

Осенью прошлого года у калининградцев вызвала беспокойство судьба зеленой зоны между улицами Невского и Гагарина. Городские власти разрешили вырубить деревья — они были обозначены как самосев — на вытянутом участке вдоль Литовского ручья площадью 1,1 гектара. Инициативная группа просила «сдвинуть» будущую дорогу, чтобы сохранить зеленые насаждения, и обращалась по этому поводу в горсовет.

Однако министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин, комментируя в мае планы по строительству дублера Литовского вала, заявил, что отказываться от них не планируют. «Вопрос строительства этой автомобильной дороги, на наш взгляд, решен. Вопрос заключается в том, насколько были соблюдены права граждан, что эта дорога фактически не приведет к уменьшению уровня озелененности этого конкретного района», — сказал чиновник в эфире Центра управления регионом.

В конце лета 2023 года археологи приступили к исследованию территории бывших кладбищ.