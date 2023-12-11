Власти выдали разрешение на строительство на Острове в Калининграде 12-этажной гостиницы

ООО «Гостиничный комплекс Калининград», являющемуся дочерней компанией Промсвязьбанка, выдано разрешение на строительство многоэтажной гостиницы на острове Октябрьском. Соответствующая информация размещена в реестре разрешений на сайте областного правительства.

Согласно представленным данным, строительство будет вестись на участке с кадастровым номером 39:15:140505:275. Здесь предстоит возвести объект общей площадью 12796,9 кв.м, высотой 9-12 этажей. Разрешение действительно до мая 2026 года.

В январе 2022 года проект пятизвездочного отеля на Острове между стадионом и Второй эстакадой одобрили на заседании областного градосовета. Гостиницу планируют возвести рядом со строящимся театром оперы и балета. Сообщалось, что 12-этажное здание расположено на стилобате с парковкой на 34 машиноместа и включает 209 номеров, спа-центр, ресторан, бар и конференц-центр.

В сентябре 2023-го проект гостиницы прошел экспертизу. По данным портала Rugrad, для его реализации «ГК Калининград» претендовала на получение земельного участка 0,5 га в аренду без торгов. По решению инвестсовета при губернаторе Антоне Алиханове в июне 2022 года проект получил статус «масштабного инвестпроекта».