Проект пятизвездочного отеля возле стадиона на Острове прошел экспертизу

Проект пятизвездочной гостиницы в районе Парадной набережной на Острове прошел экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.



Здание планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140505:275. Застройщиком выступает компания «Гостиничный Комплекс Калининград». На экспертизу были представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий. Согласно сведениям из реестра, в их подготовке участвовали девять организаций.

По данным портала Rugrad, для реализации проекта «ГК Калининград», являющаяся структурой «Промсвязьбанка», претендует на получение земельного участка 0,5 га в аренду без торгов. По решению инвестсовета при губернаторе Антоне Алиханове в июне 2022 года проект гостиницы получил статус «масштабного инвестпроекта».

Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Промсвязьбанк» в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке договорились о совместных инвестициях в размере более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов и сопутствующей инфраструктуры в Калининграде, Владивостоке и Кемерове. «Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров», — отметили в РПФИ.

В январе 2022 года проект пятизвездочного отеля на Острове между стадионом и Второй эстакадой одобрили на заседании областного градосовета. Гостиницу планируют возвести рядом со строящимся театром оперы и балета. Сообщалось, что 12-этажное здание расположено на стилобате с парковкой на 34 машиноместа и включает в себя 209 номеров, спа-центр, ресторан, бар и конференц-центр. Общая площадь объекта — около 10 тысяч кв. м.