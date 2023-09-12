Проект пятизвездочного отеля возле стадиона на Острове прошел экспертизу

Концепция гостиницы, представленная на заседании областного градосовета
Концепция гостиницы, представленная на заседании областного градосовета
Все новости по теме: Городской облик

Проект пятизвездочной гостиницы в районе Парадной набережной на Острове прошел экспертизу. Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.

Здание планируют построить на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140505:275. Застройщиком выступает компания «Гостиничный Комплекс Калининград». На экспертизу были представлены проектная документация и результаты инженерных изысканий. Согласно сведениям из реестра, в их подготовке участвовали девять организаций.

По данным портала Rugrad, для реализации проекта «ГК Калининград», являющаяся структурой «Промсвязьбанка», претендует на получение земельного участка 0,5 га в аренду без торгов. По решению инвестсовета при губернаторе Антоне Алиханове в июне 2022 года проект гостиницы получил статус «масштабного инвестпроекта».

Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Промсвязьбанк» в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке договорились о совместных инвестициях в размере более 20 млрд рублей в строительство гостиничных комплексов и сопутствующей инфраструктуры в Калининграде, Владивостоке и Кемерове. «Комплексы станут частью масштабного проекта по созданию культурно-образовательных кластеров», — отметили в РПФИ.

В январе 2022 года проект пятизвездочного отеля на Острове между стадионом и Второй эстакадой одобрили на заседании областного градосовета. Гостиницу планируют возвести рядом со строящимся театром оперы и балета. Сообщалось, что 12-этажное здание расположено на стилобате с парковкой на 34 машиноместа и включает в себя 209 номеров, спа-центр, ресторан, бар и конференц-центр. Общая площадь объекта — около 10 тысяч кв. м.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter