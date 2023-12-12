Литва ужесточает контроль транзита санкционных грузов через РФ и Белоруссию

Литовская таможня планирует ужесточить контроль за экспортом и транзитом санкционных товаров в третьи страны через Россию и Белоруссию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 18 декабря Литовская таможня принимает дополнительные меры, связанные с экспортом (реэкспортом) или транзитом санкционных товаров. При экспорте (реэкспорте) или транзите подсанкционных товаров подача декларации производителя будет обязательной. Если декларация производителя не будет представлена в таможню Литвы, находящиеся под санкциями [грузы], не будут выпущены из Европейского союза», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Новые меры вводятся для исключения риска попадания санкционных товаров на внутренний рынок России и Белоруссии, отмечается в пресс-релизе. По мнению литовской таможни, подача декларации производителя при экспорте (реэкспорте) или транзитной перевозке санкционных товаров не создаст существенных препятствий для бизнеса. С июля 2023 года таможня требует такой документ при экспорте (реэкспорте) определенных видов санкционных товаров.

Ранее калининградские перевозчики сообщили, что водители большегрузов стоят в очереди на границе с Литвой по 10-12 суток. По словам гендиректора компании «Дельта-Вест-ЛТД» Светланы Паншиной, машины стоят перед пунктом пропуска в два ряда, рядом с границей — в три. «Это же живой организм границы. Если Литва дальше не принимает, естественно, она (очередь — прим. „Нового Калининграда“) никуда не денется. За эту неделю машины грузились на предприятиях, таможились и выезжали на границу, но уже без электронного бронирования. То есть в результате создалась еще одна очередь — живая», — пояснила Паншина.