Калининградцам советуют оформлять газовые договоры онлайн, «чтобы не стоять в очереди»

Калининградцам советуют оформлять газовые договоры онлайн, «чтобы не стоять в очереди»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

Власти советуют жителям области оформлять договоры с «Калининградгазификацией» на обслуживание газового оборудования онлайн. Такую рекомендацию дает министерство регионального контроля на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте», комментируя жалобы на многочасовые очереди в центре обслуживания единого оператора на улице Сибирякова.

Жители региона сообщают, что время ожидания по талону доходит до четырех-пяти часов. «Чтобы не стоять в очереди, вы можете отправить заявление с приложением документов на электронный адрес to@gaz39.ru или в личном кабинете на сайте. А еще заявку на заключение договора вы можете подать в МФЦ. Инвалиды проходят вне очереди», — пояснили в министерстве. В ведомстве добавили, что действующее законодательство не предполагает заключения договора на техобслуживание газового оборудования на дому.

В минконтроле также уточнили, что подготовка договора после подачи заявки может занимать до 30 дней. «Если через месяц проект договора либо иной ответ от организации вы не получите — отправьте, пожалуйста, в наше министерство официальное обращение, чтобы у нас появилось основания для выяснения причин», — посоветовали в ведомстве.

За дополнительными разъяснениями жителям области рекомендуют обращаться в «Калининградгазификацию» по телефону 8 (4012) 99-60-99 или непосредственно в министерство регионального контроля по номеру 8 (4012) 53-37-56 (внутренний номер сотрудника — 203).

Ранее жительница Зеленоградска пожаловалась губернатору Антону Алиханову на то, что при оформлении договора с «Калининградгазификацией» онлайн нельзя воспользоваться электронной подписью. «Спасибо, передам, разберёмся», — ответил глава региона.

По данным властей, к началу декабря из предполагаемых практически 400 тысяч договоров в регионе заключено всего чуть более 7 тысяч, то есть порядка 2,7%. При этом документы должны быть оформлены до 1 января 2024 года. Региональные власти попросили Минстрой РФ продлить сроки на полгода, но решения пока не принято.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter