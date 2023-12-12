Калининградцам советуют оформлять газовые договоры онлайн, «чтобы не стоять в очереди»

Власти советуют жителям области оформлять договоры с «Калининградгазификацией» на обслуживание газового оборудования онлайн. Такую рекомендацию дает министерство регионального контроля на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте», комментируя жалобы на многочасовые очереди в центре обслуживания единого оператора на улице Сибирякова.
Жители региона сообщают, что время ожидания по талону доходит до четырех-пяти часов. «Чтобы не стоять в очереди, вы можете отправить заявление с приложением документов на электронный адрес to@gaz39.ru или в личном кабинете на сайте. А еще заявку на заключение договора вы можете подать в МФЦ. Инвалиды проходят вне очереди», — пояснили в министерстве. В ведомстве добавили, что действующее законодательство не предполагает заключения договора на техобслуживание газового оборудования на дому.
В минконтроле также уточнили, что подготовка договора после подачи заявки может занимать до 30 дней. «Если через месяц проект договора либо иной ответ от организации вы не получите — отправьте, пожалуйста, в наше министерство официальное обращение, чтобы у нас появилось основания для выяснения причин», — посоветовали в ведомстве.
За дополнительными разъяснениями жителям области рекомендуют обращаться в «Калининградгазификацию» по телефону
Ранее жительница Зеленоградска пожаловалась губернатору Антону Алиханову на то, что при оформлении договора с «Калининградгазификацией» онлайн нельзя воспользоваться электронной подписью. «Спасибо, передам, разберёмся», — ответил глава региона.По данным властей, к началу декабря из предполагаемых практически 400 тысяч договоров в регионе заключено всего чуть более 7 тысяч, то есть порядка 2,7%. При этом документы должны быть оформлены до 1 января 2024 года. Региональные власти попросили Минстрой РФ продлить сроки на полгода, но решения пока не принято.