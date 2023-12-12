Калининградцам советуют оформлять газовые договоры онлайн, «чтобы не стоять в очереди»

Власти советуют жителям области оформлять договоры с «Калининградгазификацией» на обслуживание газового оборудования онлайн. Такую рекомендацию дает министерство регионального контроля на странице областного правительства в соцсети «ВКонтакте», комментируя жалобы на многочасовые очереди в центре обслуживания единого оператора на улице Сибирякова.



Жители региона сообщают, что время ожидания по талону доходит до четырех-пяти часов. «Чтобы не стоять в очереди, вы можете отправить заявление с приложением документов на электронный адрес to@gaz39.ru или в личном кабинете на сайте. А еще заявку на заключение договора вы можете подать в МФЦ. Инвалиды проходят вне очереди», — пояснили в министерстве. В ведомстве добавили, что действующее законодательство не предполагает заключения договора на техобслуживание газового оборудования на дому.

В минконтроле также уточнили, что подготовка договора после подачи заявки может занимать до 30 дней. «Если через месяц проект договора либо иной ответ от организации вы не получите — отправьте, пожалуйста, в наше министерство официальное обращение, чтобы у нас появилось основания для выяснения причин», — посоветовали в ведомстве.

За дополнительными разъяснениями жителям области рекомендуют обращаться в «Калининградгазификацию» по телефону 8 (4012) 99-60-99 или непосредственно в министерство регионального контроля по номеру 8 (4012) 53-37-56 (внутренний номер сотрудника — 203).

Ранее жительница Зеленоградска пожаловалась губернатору Антону Алиханову на то, что при оформлении договора с «Калининградгазификацией» онлайн нельзя воспользоваться электронной подписью. «Спасибо, передам, разберёмся», — ответил глава региона.