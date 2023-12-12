Региональные власти предлагают повысить взнос за капремонт до 8,9 руб. за квадратный метр

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Правительство Калининградской области инициировало поправки в закон «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2024 год», повышающие с 1 июля 2024 года платеж за капремонт на 2 рубля. Проект опубликован на сайте Законодательного собрания региона.

В законопроекте отмечается, что с 1 января по 30 июня 2024 года минимальный взнос останется прежним — на уровне 6,9 руб. за квадратный метр. С 1 июля 2024 года его предлагается увеличить до 8,9 рублей.

В пояснительной записке говорится, что в 2023 году на программу капитального ремонта в бюджете Калининградской области предусмотрен 1,2 млрд рублей, «что позволяет обеспечить установление минимального размера взноса на капитальный ремонт в меньшем размере, чем необходимо». Как утверждают в правительстве, в случае отсутствия этой финансовой поддержки, взнос составил бы 15,3 рубля на один квадратный метр.

«Необходимость повышения взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах обусловлена, в том числе удорожанием стоимости строительных материалов, наличием в региональной программе капитального ремонта большого количества малоквартирных домов с высокой стоимостью капитального ремонта, построенных до 1945 года (порядка 7,5 тыс. домов), домов с общей площадью до 300 метров квадратных (порядка 4,5 тыс. домов), а также инфляционными процессами», — говорится в тексте записки.

Разработчики проекта также утверждают, что средний показатель взноса на 2023 год в других российских регионах составляет 12,9 руб., а «величина минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, установленная в Калининградской области, в 7 раз ниже необходимого целевого значения».

Отметим, что законопроект будет сначала рассматриваться на заседании комитета по экономической политике Заксобрания.

Напомним, в конце ноября на пресс-конференции губернатор Антон Алиханов сообщил, что региональные власти намерены «искать компромисс» при повышении тарифа на капитальный ремонт домов, вопрос будет рассматривать областное Заксобрание. При этом он заверил, что рост тарифа «если и будет, то некритичным».

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