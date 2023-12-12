Региональные власти предлагают повысить взнос за капремонт до 8,9 руб. за квадратный метр

Правительство Калининградской области инициировало поправки в закон «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2024 год», повышающие с 1 июля 2024 года платеж за капремонт на 2 рубля. Проект опубликован на сайте Законодательного собрания региона.



В законопроекте отмечается, что с 1 января по 30 июня 2024 года минимальный взнос останется прежним — на уровне 6,9 руб. за квадратный метр. С 1 июля 2024 года его предлагается увеличить до 8,9 рублей.

В пояснительной записке говорится, что в 2023 году на программу капитального ремонта в бюджете Калининградской области предусмотрен 1,2 млрд рублей, «что позволяет обеспечить установление минимального размера взноса на капитальный ремонт в меньшем размере, чем необходимо». Как утверждают в правительстве, в случае отсутствия этой финансовой поддержки, взнос составил бы 15,3 рубля на один квадратный метр.

«Необходимость повышения взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах обусловлена, в том числе удорожанием стоимости строительных материалов, наличием в региональной программе капитального ремонта большого количества малоквартирных домов с высокой стоимостью капитального ремонта, построенных до 1945 года (порядка 7,5 тыс. домов), домов с общей площадью до 300 метров квадратных (порядка 4,5 тыс. домов), а также инфляционными процессами», — говорится в тексте записки.

Разработчики проекта также утверждают, что средний показатель взноса на 2023 год в других российских регионах составляет 12,9 руб., а «величина минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, установленная в Калининградской области, в 7 раз ниже необходимого целевого значения».

Отметим, что законопроект будет сначала рассматриваться на заседании комитета по экономической политике Заксобрания.