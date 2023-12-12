Горвласти хотят сделать архитектурную подсветку для Дома искусств

Городские власти ищут подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки Дома искусств. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.



Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,7 млн рублей. Срок подачи заявок - до 18 декабря. Победителя торгов планируют определить 20 декабря.

На весь перечень выполненных работ устанавливается гарантийный срок в размере пяти лет.

Напомним, на настоящий момент проходят работы по ремонту здания Дома искусств и благоустройству прилегающих территорий. Во время археологических работ на территории объекта были обнаружены 527 захоронений времен Хабербергского кладбища, датируемого XVII-XVIII веками. Могилы было решено перенести на другую территорию.