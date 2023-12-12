Горвласти хотят сделать архитектурную подсветку для Дома искусств

Городские власти ищут подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки Дома искусств. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 9,7 млн рублей. Срок подачи заявок - до 18 декабря. Победителя торгов планируют определить 20 декабря.
На весь перечень выполненных работ устанавливается гарантийный срок в размере пяти лет.
Напомним, на настоящий момент проходят работы по ремонту здания Дома искусств и благоустройству прилегающих территорий. Во время археологических работ на территории объекта были обнаружены 527 захоронений времен Хабербергского кладбища, датируемого XVII-XVIII веками. Могилы было решено перенести на другую территорию.Капитальный ремонт в Доме искусств проводится впервые с момента постройки в 1975 году. На проведение работ было разыграно два аукциона: один на ремонт фасада и крылец (первоначальная цена контракта 61 005 521 рублей), а второй — на капремонт зрительного зала (первоначальная цена 17 578 419 рублей). В первом случае победителем стала компания ООО «СК МД», снизившая цену до 59 990 000 рублей, а во втором — компания «ЮС СТРОЙ», согласившаяся выполнить работы за 13 271 706,10 рублей. Ранее стало известно, что на стену здания решили разместить восьмиметровый экран.