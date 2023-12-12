Горвласти планируют отремонтировать ул. Багратиона в 2025 году

Провести капитальный ремонт улицы Багратиона от Ленинского проспекта до улицы Железнодорожной власти Калининграда планируют в 2025 году. Об этом пресс-служба администрации сообщила в комментариях к одному из постов сити-менеджера Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте».



«В будущем году — завершение разработки проекта. Предстоит демонтировать рельсы, мостовую, переложить коммуникации, подготовить подушку из песка и щебня и уложить два слоя асфальта, привести в порядок тротуары, модернизировать освещение», — говорится в сообщении.

«У нас пока окончательного решения нет, но в планах мы имеем следующее: там демонтировать брусчатку и остатки трамвайных рельсов. Возможно, оставить часть брусчатки и трамвайных рельсов непосредственно возле объекта культурного наследия, возле этих ворот, как элемент, показывающий, как тут раньше все было организовано», — говорил заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков журналистам в июне.

Демонтаж брусчатки на Багратиона проходил по частям. Ещё в ноябре 2020 года глава администрации Елена Дятлова, ссылаясь на «мнение жителей», заявляла, что «однозначно брусчатку необходимо убирать там, где она является препятствием для пересечения перекрёстков». В частности, это касалось и пересечения Ленинского проспекта с улицей Багратиона, где булыжник был демонтирован.